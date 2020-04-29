2020-04-29T06:20:31+03:00
Происшествия

Тоболячка ударила ножом пожилого соседа из-за закрытой кухни

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболячка ударила ножом пожилого соседа из-за закрытой кухни.Тоболячка ударила ножом пожилого соседа из-за закрытой кухни.Фото: Ольга Крыльцова
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В приемное отделение тобольской больницы доставили 64-летнего мужчину с ножевым ранением. Пожилой человек оказался в медицинском учреждении после конфликта с соседкой.

Между пострадавшим и его соседкой произошла ссора из-за общей кухни в общежитии. Мужчина закрыл помещение и не давал ключи женщине. В ходе конфликта подозреваемая взяла нож и ударила им один раз соседа в грудь.

– Ранее неоднократно судимая 42-летняя тоболячка задержана и доставлена в отдел полиции, свою вину она признала. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что следователем возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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