Тоболячка ударила ножом пожилого соседа из-за закрытой кухни
В приемное отделение тобольской больницы доставили 64-летнего мужчину с ножевым ранением. Пожилой человек оказался в медицинском учреждении после конфликта с соседкой.
Между пострадавшим и его соседкой произошла ссора из-за общей кухни в общежитии. Мужчина закрыл помещение и не давал ключи женщине. В ходе конфликта подозреваемая взяла нож и ударила им один раз соседа в грудь.
– Ранее неоднократно судимая 42-летняя тоболячка задержана и доставлена в отдел полиции, свою вину она признала. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что следователем возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU