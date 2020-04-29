Тюменец устроил наркопритон в съемной квартире на улице Чаркова

29 Апр 2020 2020-04-29T07:44:18+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина на систематической основе предоставлял другим помещение для потребления наркотиков. При этом квартира была не в его собственности.

– В августе 2019 года в отношении мужчины в суд было передано уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Находясь под подпиской о невыезде, он на съемной квартире на улице Чаркова устроил наркопритон. Гости приносили синтетический наркотик и делились с хозяином жилища, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В сентябре в квартиру нагрянули полицейские. Через несколько дней нарушителя осудили по первому уголовному делу к трем годам тюрьмы. Впоследствии в суд было передано и уголовное дело о наркопритоне.

Суд с учетом наказания по первому приговору назначил подсудимому окончательно к отбытию три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU