2020-04-29T07:44:18+03:00
Происшествия

Тюменец устроил наркопритон в съемной квартире на улице Чаркова

Мужчине назначили реальный тюремный срок
Вадим Бегун
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Тюменец устроил наркопритон из съемной квартиры на улице Чаркова. Фото - pixabay.com.Тюменец устроил наркопритон из съемной квартиры на улице Чаркова. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина на систематической основе предоставлял другим помещение для потребления наркотиков. При этом квартира была не в его собственности.

– В августе 2019 года в отношении мужчины в суд было передано уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Находясь под подпиской о невыезде, он на съемной квартире на улице Чаркова устроил наркопритон. Гости приносили синтетический наркотик и делились с хозяином жилища, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В сентябре в квартиру нагрянули полицейские. Через несколько дней нарушителя осудили по первому уголовному делу к трем годам тюрьмы. Впоследствии в суд было передано и уголовное дело о наркопритоне.

Суд с учетом наказания по первому приговору назначил подсудимому окончательно к отбытию три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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