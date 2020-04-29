2020-04-29T07:40:58+03:00
Происшествия

Тюменец оформил на подругу два кредита, отобрав подаренный ей телефон

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец оформил на подругу два кредита, отобрав подаренный ей телефон. Фото - pixabay.com.Тюменец оформил на подругу два кредита, отобрав подаренный ей телефон. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию областного центра поступило заявление от местной жительницы. Женщина пояснила, что стала жертвой преступления.

В день происшествия между сожителями произошел конфликт. Мужчина забрал подаренный сотовый телефон у девушки и покинул квартиру. Позже он зашел в мобильное приложение и оформил на подругу два кредита, а полученные деньги в размере 30 тысяч рублей перевел к себе на банковскую карту.

– Оперативники установили и задержали 25-летнего трудоустроенного местного жителя. В отделе полиции злоумышленник сообщил, что все деньги он потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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