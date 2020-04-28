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В Тюмени для ветеранов войны организуют выездные концерты

Многие мероприятия ко Дню Победы пройдут в онлайн-режиме
Вадим Бегун
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В Тюмени для ветеранов войны организуют выездные концерты. Фото - pixabay.com.В Тюмени для ветеранов войны организуют выездные концерты. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени обсудили проведение мероприятий, запланированных к 9 Мая. По словам чиновников, ни один из ветеранов не останется без внимания, несмотря на то что в этом году праздник не пройдет в привычном формате.

– Многие мероприятия пройдут в онлайн-режиме, что позволит присоединиться к ним, не выходя из дома. Уверена, несмотря ни на что, нам удастся создать атмосферу праздника и почтить подвиг героев, – отметила заместитель главы города Тюмени Вера Соловьева.

По ее словам, в преддверии праздника будут организованы выездные концерты, которые пройдут во дворах домов, где проживают участники войны. Артисты исполнят военные песни, стихи, покажут сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок. Зрители смогут посмотреть концерты с балконов и из окон своих квартир.

Также стало известно, что более 3000 писем-треугольников герои праздника получат от тюменских школьников. Ребята напишут поздравления и слова благодарности ветеранам, а волонтеры доставят письма до почтовых ящиков адресатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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