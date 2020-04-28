28 Апр 2020 2020-04-28T15:03:08+03:00

Тюменцев предупредили о сильном ветре и тумане. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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Тюменцев предупредили о сильном ветре и тумане. К тому же ожидается и дождь.

По данным тюменских синоптиков, завтра, 29 апреля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, в юго-восточных районах – умеренный дождь, днем он продолжится.

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий в западный, со скоростью 8 – 13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, ночью будет немного тише. Температура ночью плюс 6 – 11, днем – плюс 16 – 21.

– В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также заявили, что ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма среди людей.

ИСТОЧНИК KP.RU