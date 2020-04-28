2020-04-28T15:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 апреля 2020 г.: тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории. Фото - pixabay.com.Тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2020 года. Тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории.

– Создан реестр баз отдыха и санаториев, расположенных за городом, которые смогут принять вахтовиков и организовать их отдых. Компании, сотрудники которых работают вахтовым методом, обеспечивают безопасность своих сотрудников и находятся на контроле оперативного штаба правительства Тюменской области. Это делается, чтобы исключить возникновение вспышек заболевания, – сообщила во время прямого эфира заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Также она сообщила последнюю статистику по коронавирусу в регионе. Так, на сегодняшний день почти 90 жителей Тюменской области вылечили от новой инфекции. За последние сутки зафиксировано пять новых случаев заражения, 23 человека выписали из больниц.

Стало известно, что в областной инфекционной больнице остаются 12 несовершеннолетних пациентов с COVID-19. Ежедневно в регионе делают более двух тысяч тестов на коронавирус: около 2500 человек относятся к числу контактных лиц, более 3500 жителей региона находятся на самоизоляции.

– Несмотря на положительную динамику последних дней, угроза сохраняется, так как не все потенциальные переносчики соблюдают режим самоизоляции. Такое нарушение чревато не только штрафом, но и новыми случаями заражения. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье, финансовом положении и безопасности окружающих – соблюдайте режим самоизоляции и не покидайте дом без острой необходимости, а в случае выхода из дома пользуйтесь масками и дезинфицирующими средствами для рук, – отметила Кузнечевских.

Кроме того, замглавы области заявила, что в Тюмени не приземлялся ни один самолет из-за границы. По ее словам, всех тюменцев, которые возвращаются из других стран, отправляют на карантин в обсерватор на базе «Градостроителя».

Профилактика COVID-19 в Тюменской области, 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени неделю разыскивают 15-летнюю девушку
В Тюмени для ветеранов войны организуют выездные концерты
Тюменцев предупредили о сильном ветре и тумане
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 апреля 2020 г.: тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории
Пожилым тюменцам сообщили, как им выплатят пенсии в мае
Тюменцы могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома
Тюменская компания выплатила более 16 миллионов рублей долгов своим сотрудникам
К банкротству Антипинского НПЗ подключились тюменские налоговики
Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Тюменские власти планируют отремонтировать более 700 километров дорог за сезон
Тюменцам продают мясо с антибиотиками
В Тюменской области осудят мужчину, который на вездеходе задавил напарника
В Тюмени машина опрокинулась на бок после серьезного ДТП