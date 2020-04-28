Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 апреля 2020 г.: тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории

28 Апр 2020 2020-04-28T15:00:14+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2020 года. Тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории.

– Создан реестр баз отдыха и санаториев, расположенных за городом, которые смогут принять вахтовиков и организовать их отдых. Компании, сотрудники которых работают вахтовым методом, обеспечивают безопасность своих сотрудников и находятся на контроле оперативного штаба правительства Тюменской области. Это делается, чтобы исключить возникновение вспышек заболевания, – сообщила во время прямого эфира заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Также она сообщила последнюю статистику по коронавирусу в регионе. Так, на сегодняшний день почти 90 жителей Тюменской области вылечили от новой инфекции. За последние сутки зафиксировано пять новых случаев заражения, 23 человека выписали из больниц.

Стало известно, что в областной инфекционной больнице остаются 12 несовершеннолетних пациентов с COVID-19. Ежедневно в регионе делают более двух тысяч тестов на коронавирус: около 2500 человек относятся к числу контактных лиц, более 3500 жителей региона находятся на самоизоляции.

– Несмотря на положительную динамику последних дней, угроза сохраняется, так как не все потенциальные переносчики соблюдают режим самоизоляции. Такое нарушение чревато не только штрафом, но и новыми случаями заражения. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье, финансовом положении и безопасности окружающих – соблюдайте режим самоизоляции и не покидайте дом без острой необходимости, а в случае выхода из дома пользуйтесь масками и дезинфицирующими средствами для рук, – отметила Кузнечевских.

Кроме того, замглавы области заявила, что в Тюмени не приземлялся ни один самолет из-за границы. По ее словам, всех тюменцев, которые возвращаются из других стран, отправляют на карантин в обсерватор на базе «Градостроителя».

Профилактика COVID-19 в Тюменской области, 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU