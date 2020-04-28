28 Апр 2020 2020-04-28T14:55:47+03:00

Пожилым тюменцам сообщили, как им выплатят пенсии в мае. Фото - pixabay.com.

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Тюменцам майские пенсии и пособия доставят домой по графику. Даже тем, кто их получал в почтовых отделениях связи, выплаты принесут по месту жительства

– Призываю жителей области ограничить посещение почтовых отделений, чтобы не нарушать режим самоизоляции, – попросил региональный управляющий УФПС Тюменской области АО «Почта России» Сергей Симайченков.

В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса напомнили, что у тюменцев есть возможность не выходя из дома оплатить коммунальные услуги, оформить подписку на печатные издания и приобрести товары первой необходимости.

Список телефонов предоставлен УФПС Тюменской области АО «Почта России».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в апреле почтальоны также доставили тюменцам пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты. Сейчас один процент получателей пенсии – клиентов «Почты России» – лично приходит за выплатами в отделения связи.

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Также можно оставить заявку на доставку товаров первой необходимости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU