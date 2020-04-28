Пожилым тюменцам сообщили, как им выплатят пенсии в мае
Тюменцам майские пенсии и пособия доставят домой по графику. Даже тем, кто их получал в почтовых отделениях связи, выплаты принесут по месту жительства
– Призываю жителей области ограничить посещение почтовых отделений, чтобы не нарушать режим самоизоляции, – попросил региональный управляющий УФПС Тюменской области АО «Почта России» Сергей Симайченков.
В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса напомнили, что у тюменцев есть возможность не выходя из дома оплатить коммунальные услуги, оформить подписку на печатные издания и приобрести товары первой необходимости.
Список телефонов предоставлен УФПС Тюменской области АО «Почта России».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в апреле почтальоны также доставили тюменцам пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты. Сейчас один процент получателей пенсии – клиентов «Почты России» – лично приходит за выплатами в отделения связи.
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Также можно оставить заявку на доставку товаров первой необходимости (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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