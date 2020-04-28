Тюменцы могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома

28 Апр 2020 2020-04-28T14:54:16+03:00

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МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице Тюмени. Сейчас это можно сделать уже в 42 точках города, число таких пунктов будет расширяться. После приобретения активировать сим-карту можно самостоятельно в приложении МегаФона или на портале госуслуг.

Покупка сим-карты в магазине у дома особенно актуальна, когда многие жители соблюдают режим самоизоляции и ограничили перемещения по городу. В целом по стране МегаФон добавил к крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, еще 1483 торговые точки в 36 городах России, включая Тюмень.

– С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и офлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На офлайновые магазины приходится 70 процентов продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов, – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5 – 10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Сим-карты с саморегистрацией доступны в крупных розничных сетях: Лента, Верный, Билла, Бристоль, ВкусВилл, на заправках ЕКА, Татнефть, а также в киосках печати – всего более 4700 точек. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и других онлайн-ресурсах – Связной, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.