2020-04-28T13:11:46+03:00
Общество

Тюменская компания выплатила более 16 миллионов рублей долгов своим сотрудникам

Правда, произошло это только после вмешательства прокуратуры
Вадим Бегун
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Тюменская компания выплатила более 16 миллионов рублей долгов своим сотрудникам.Тюменская компания выплатила более 16 миллионов рублей долгов своим сотрудникам.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени ООО «Тюменьнефтегаз-Сервис» выплатило долги по зарплате в сумме более 16 миллионов рублей. Произошло это после вмешательства прокуратуры, которая провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании.

– Установлено, что перед трудовым коллективом имелась задолженность по оплате труда за январь-март 2020 года. В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Руководителю предприятия внесено представление, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что уже 16 жалоб на задержку зарплаты поступили в прокуратуру региона в период самоизоляции. Горячая линия для тех, чьи трудовые права были нарушены, действует порядка двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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