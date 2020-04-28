2020-04-28T12:18:06+03:00
Общество

К банкротству Антипинского НПЗ подключились тюменские налоговики

Суд рассмотрит заявление 2 июня
Вадим Бегун
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К банкротству Антипинского НПЗ подключились тюменские налоговики.К банкротству Антипинского НПЗ подключились тюменские налоговики.Фото: Ольга Крыльцова
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К банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода присоединилось управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Суд рассмотрит заявление 2 июня.

Из информации, размещенной в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области, следует, налоговики просят включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженность в размере более 83 миллионов рублей (из них недоимка составляет 72,8 миллионов рублей, штраф – 1,8 млн, пени – 8,8 млн). Также стало известно, что это заявление суд рассмотрит 2 июня.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что питерская компания «Трансойл» подключилась к банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие просит включить в реестр кредиторов требования в размере более трех миллиардов 154 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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