28 Апр 2020 2020-04-28T11:45:24+03:00

Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей. Фото - pixabay.com.

Приставы не могут забрать эти деньги в счет долга

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Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей на детей до трех лет. Об этом рассказал заместитель управляющего Отделения ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

– Отделение приступило к выплате пяти тысяч рублей тюменским семьям. Выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет в соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года, – сообщил Виталий Левенков.

Он обратил внимание, что эта выплата входит в перечень доходов, которые не могут взыскать приставы в счет имеющихся задолженностей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как получить пять тысяч рублей за ребенка до трех лет. Известно, что выплаты будут производиться за три месяца – апрель, май и июнь. А само заявление необходимо подать до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU