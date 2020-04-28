Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей
Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей на детей до трех лет. Об этом рассказал заместитель управляющего Отделения ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.
– Отделение приступило к выплате пяти тысяч рублей тюменским семьям. Выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет в соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года, – сообщил Виталий Левенков.
Он обратил внимание, что эта выплата входит в перечень доходов, которые не могут взыскать приставы в счет имеющихся задолженностей.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как получить пять тысяч рублей за ребенка до трех лет. Известно, что выплаты будут производиться за три месяца – апрель, май и июнь. А само заявление необходимо подать до 1 октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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