28 Апр 2020 2020-04-28T11:05:22+03:00

Тюменские власти планируют отремонтировать более 700 километров дорог за сезон. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

Один из участков могут сдать уже к концу мая

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Александр Моор поделился информацией о ремонте дорог в Тюменской области. По его словам, чтобы жители региона и дальше ездили по лучшим в стране дорогам, за этот сезон нужно обновить более семисот километров по всей области.

«В их число входят и 170 км, которые мы приведем в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранняя весна позволила начать дорожные работы с середины апреля», – отметил губернатор на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».

Глава региона сообщил, что в Тюменском районе на подъезде к селу Ембаево уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. Закончить этот участок планируют к концу мая.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что под Тюменью капитально отремонтируют участок от Червишево до Онохино. Работы проводятся как раз в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU