Тюменские власти планируют отремонтировать более 700 километров дорог за сезон
Александр Моор поделился информацией о ремонте дорог в Тюменской области. По его словам, чтобы жители региона и дальше ездили по лучшим в стране дорогам, за этот сезон нужно обновить более семисот километров по всей области.
«В их число входят и 170 км, которые мы приведем в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранняя весна позволила начать дорожные работы с середины апреля», – отметил губернатор на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».
Глава региона сообщил, что в Тюменском районе на подъезде к селу Ембаево уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. Закончить этот участок планируют к концу мая.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что под Тюменью капитально отремонтируют участок от Червишево до Онохино. Работы проводятся как раз в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Тюменью отремонтируют 7-километровый участок дороги
Работы идут с опережением графика (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU