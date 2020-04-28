2020-04-28T10:28:39+03:00
Общество

Тюменцам продают мясо с антибиотиками

Продукция находилась в обороте торговых сетей
Вадим Бегун
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Тюменцам продают мясо с антибиотиками. Фото - pixabay.com.Тюменцам продают мясо с антибиотиками. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области подвели итоги исследований мясной продукции по показателям качества и безопасности за первый квартал 2020 года. Всего было отобрано 62 пробы свинины, говядины, птицы и мясных полуфабрикатов: все это находилось в обороте торговых сетей региона.

В результате проведенных испытаний 19 проб из 62, то есть 31% от общего числа, не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям качества и безопасности.

– В 15 случаях из 19 в мясной продукции выявили повышенное количество антибиотиков (энрофлоксацин, флюмеквиин, ципрофлоксацин), в трех пробах нашли листерии (грамположительная палочковидная бактерия), еще в одной обнаружили трансглютаминазу (пищевая добавка), – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в адрес производителей были направлены уведомления о принятии мер по недопущению выпуска некачественной продукции. Кроме того, прекращено действие шести деклараций о соответствии, возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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