28 Апр 2020 2020-04-28T10:03:32+03:00

В Тюменской области осудят мужчину, который на вездеходе задавил напарника. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего омича. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Трагичный инцидент произошел вечером 14 марта 2020 года на территории буровой установки, расположенной в Уватском районе.

– Водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади транспорта, к которому крепился гусеничный тягач. В это время обвиняемый, управляя другим гусеничным тягачом, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос, и наехал на потерпевшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что от полученных повреждений мужчина скончался на месте. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU