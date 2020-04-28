28 Апр 2020 2020-04-28T10:00:01+03:00

В Тюмени машина опрокинулась на бок после серьезного ДТП. Фото - очевидцы.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 28 апреля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась неподалеку от торгово-развлекательного центра «Сити Молл».

– По предварительным данным, пожилой водитель автомобиля «Митсубиси» при повороте налево не пропустил второго участника движения. В результате УАЗ опрокинулся на бок. Пострадали оба водителя, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что мужчине, который управлял иномаркой, медицинскую помощь оказали на месте дорожного инцидента. Водителя УАЗа доставили в больницу. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU