2020-04-28T09:25:30+03:00
Недвижимость

Под Тюменью отремонтируют 7-километровый участок дороги

Работы идут с опережением графика
Вадим Бегун
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Под Тюменью отремонтируют 7-километровый участок дороги. Фото - ГУ строительства ТО.Под Тюменью отремонтируют 7-километровый участок дороги. Фото - ГУ строительства ТО.
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Под Тюменью капитально отремонтируют участок от Червишево до Онохино. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Семикилометровый участок дороги Богандинское – Червишево – Чаплык ремонтируют поэтапно. Накануне, 27 апреля, рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на отрезке в четыре километра.

– Одновременно идет фрезерование других участков. Благоприятная погода и отсутствие плотного автомобильного движения в связи с режимом самоизоляции позволяет проводить работы с опережением графика, – заявила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По информации ведомства, всего в 2020 году на территории тюменской агломерации будет обновлено одиннадцать объектов общей протяженностью более тридцати километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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