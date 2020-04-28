2020-04-28T09:02:32+03:00
Здоровье

«Спасибо за работу»: в Тюмени появилось граффити, посвященное медикам

Новый арт-объект студенты называют произведением искусства [фото]
Вадим Бегун
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В Тюмени появилось граффити, посвященное медикам. Фото - ТГМУ.В Тюмени появилось граффити, посвященное медикам. Фото - ТГМУ.
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В Тюмени стрит-арт-художники Виталий Морс и Алина Селезнева разрисовали одну из стен общежития № 1 Тюменского государственного медицинского университета. На ней появилось изображение врачей в масках и белых халатах, а также надпись: «Спасибо за работу». Таким образом местные активисты благодарят медиков за их самоотверженный труд.

По задумке организаторов – медиацентра молодежной политики Тюменской области – социальный арт-объект изображен на этой стене неслучайно: она выходит на улицу Котовского – как раз на один из корпусов областной клинической больницы № 1, неподалеку располагается и госпиталь ветеранов войн.

– Мы не можем сказать «спасибо» каждому врачу персонально, поэтому решили создать такое граффити, чтобы любой врач мог его увидеть и почувствовать, что мы думаем о нем, переживаем. Мы нашли ребят – известных в городе стрит-арт-художников, они сразу откликнулись, буквально за день сделали эскиз и, как только позволили погодные условия, приступили к работе, – рассказал медиаменеджер медиацентра молодежной политики Тюменской области Игорь Аистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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