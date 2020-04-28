МегаФон сделал бесплатными вызовы в роуминге на ряд номеров

28 Апр 2020 2020-04-28T08:55:42+03:00

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Абонентам МегаФона, находящимся в роуминге, теперь доступны бесплатные входящие и исходящие звонки на номера МИД России, горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом и ряда авиакомпаний, что позволит проще решать вопросы о возвращении домой.

Бесплатными звонками смогут воспользоваться все абоненты, в том числе с корпоративными тарифами.

Список номеров, на которые доступны бесплатные звонки в роуминге:

МИД: +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Госуслуги: +7 (495) 249-75-77.

Аэрофлот: +7 (495) 223-55-55.

S7 Airlines (Сибирь): +7 (495) 783-07-07.

Уральские Авиалинии: +7 (499) 920-22-52.

Авиакомпания «Якутия»: +7 (495) 970-17-17.

Royal Flight: +7 (495) 782-00-31.

Авиакомпания «Россия»: +7 (495) 139-77-77.

С 10 апреля абонентам МегаФона в роуминге в 164 странах доступен ежедневный бесплатный пакет из 30 исходящих СМС-сообщений на российские номера. В большинстве стран отправлять эсэмэски можно даже при отрицательном балансе. Входящие сообщения остаются бесплатными.

Также для абонентов, которые сейчас находятся за границей и пользуются опцией «Роуминг, гудбай»!, в 130 странах действуют специальные условия. Лимит исходящих звонков на российские номера и любых входящих увеличен втрое – с 60 до 180 минут. Такие условия будут действовать до 12 мая 2020 года.