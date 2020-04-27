2020-04-27T20:25:08+03:00
75 лет Великой Победы

Всероссийский конкурс исследовательских работ ждёт тюменских школьников

Главная тема – 75-летие Великой Победы
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Всероссийский конкурс исследовательских работ ждут тюменских школьников. Фото: https://historyrussia.org/Всероссийский конкурс исследовательских работ ждут тюменских школьников. Фото: https://historyrussia.org/
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В январе 2020 года стартовал всероссийский конкурс исследовательских работ школьников «История семьи – история Победы». В конкурсе могут принять участие учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений России.

Темы конкурсных работ: «Они сражались за Великую Победу»; «Вклад моей семьи в сохранение, развитие, популяризацию науки и культуры в годы Великой Отечественной войны»; «Мои бабушка и дедушка встретились на войне»; «Герои войны – труженики тыла»; «Моя семья в эвакуации»; «Семейные реликвии – память о Великой войне».

– На мой взгляд, здесь важно, чтобы к этой работе подключились все члены семьи, включая старшее поколение. По отрывкам воспоминаний, редким в те времена фотографиям, шаг за шагом, как в квестах, которые сейчас любят проходить дети, можно вместе восстановить забытые семейные истории и, вполне возможно, даже сделать какие-то новые открытия, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Конкурс пройдет в два этапа. В ходе первого этапа участники конкурса направляют исследовательские работы в экспертный совет конкурса. Экспертный совет оценивает работы по установленным критериям. В ходе второго этапа участники, успешно прошедшие первый этап конкурсного отбора, представляют видеоролики с презентацией своих работ для оценки членами экспертного совета. На основании результатов второго этапа конкурса оргкомитет подводит окончательные итоги конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок уже идет и продлится до 15 июня 2020 года. Подробности на сайте организатора.

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