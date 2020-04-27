В Тюменской области патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в онлайн-формате

27 Апр 2020 2020-04-27T19:12:23+03:00

Акция, которая объединяет людей по всему миру, продлится до 9 мая

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Тюменцев приглашают принять участие в флешмоб-эстафете «Георгиевская ленточка – мы помним! Мы гордимся!». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, акцию организовали военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в преддверии 75-летней годовщины Великой Победы в социальных сетях и на сайте территориального управления.

По словам начальника пресс-службы областного управления Росгвардии, лейтенанта Людмилы Поповой, 23 апреля этой важной акции исполнилось 15 лет. По традиции в конце апреля военнослужащие присоединяются к акции и вручают главный символ Победы жителям Тюменской области. Правда, из-за пандемии, в 2020 году нет возможности провести акцию на улице.

- Мы приняли решение организовать её в социальных сетях. Приглашаем всех соотечественников виртуально присоединиться к нам, закрепив ленточку на одежде в области сердца слева, и передать символ героизма, воинской доблести и славы защитников Родины друг другу. Таким образом, мы вместе скажем «Спасибо» героям Отечества, ныне живущим ветеранам - всем тем, кто 75 лет назад подарил нам мир и чистое небо, - отметила Людмила Попова.

Акция, которая объединяет людей по всему миру, продлится до 9 мая. Принять участие можно двумя способами:

- опубликовать видео в соцсетях под хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка #75летпобеды #мыпомниммыгордимся #япомнюягоржусь #ПокаВыДома #сидимдома. А ещё можно принять участие во флешмобе, сняв видео передачи Георгиевской ленточки, закрепив одну на своей одежде в области сердца слева, и направив его на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru

- отправить сообщение в группу ВКонтакте «Росгвардия по Тюменской области». Не забудьте подписать видео: имя, фамилию и город где вы проживаете (по желанию).

ИСТОЧНИК KP.RU