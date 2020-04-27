Тюменские предприниматели могут получить статус участника регионального инвестпроекта

27 Апр 2020 2020-04-27T16:56:37+03:00

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Статус участника регионального инвестиционного проекта могут получить предприниматели, которые реализуют инвестпроекты с объёмом капитальных вложений от 50 миллионов рублей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, средства могут быть как собственные, так и привлечённые на реализацию проекта.

Участникам региональных инвестиционных проектов ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается 10% (вместо 20%). Ставка по налогу на имущество – 0% (вместо 2,2%), в отношении объектов недвижимого имущества, созданных после 1 января 2020 года в рамках реализации регионального инвестпроекта. Условия получения статуса регионального инвестпроекта можно посмотреть здесь.

- Согласно Порядку принятия решения о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Правительства Тюменской области от 17.01.2005 №2-пк, приём документов осуществляется департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, - рассказали в ведомстве.

Чтобы подать заявление и получить более подробную информацию, нужно обратиться в департамент по адресу: ул. Республики, д. 24, каб. 522, тел. 8 (3452) 42-65-26, 42-66-44, электронная почта: SmelovaYE@72to.ru, BerezhnayaIV@72to.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU