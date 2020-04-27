2020-04-27T16:24:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор принял участие в совещании по борьбе с коронавирусом в УФО

По словам главы региона, в регионе развёрнуто 770 коек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор принял участие в совещании по борьбе с коронавирусом в УФОАлександр Моор принял участие в совещании по борьбе с коронавирусом в УФОФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в окружном совещании по борьбе с коронавирусом, которое провёл полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, главный вопрос повестки – развёртывание в медорганизациях дополнительных коек для госпитализации больных с коронавирусом.

Как отметил Николай Цуканов, завтра, 28 апреля, должен быть подготовлен дополнительный коечный фонд, который полностью соответствует требованиям Минздрава России. В общей сложности на территории УФО в 57 медицинских учреждениях подготовят более 7,5 тысяч коек.

- Тюменская область одна из первых приняла удар на себя, разместив в феврале в санатории «Градостроитель» эвакуированных из Уханя. Получив хороший опыт работы обсервационного госпиталя, в регионе раньше других субъектов начали тестирования на выявление коронавируса, - отметил Николай Цуканов.

Полномочный представитель президента РФ в УФО подчеркнул, что в Тюменской области готовность по развёртыванию дополнительных коек для госпитализации больных с коронавирусом достаточно высока. В свою очередь, губернатор Александр Моор сообщил, что на 27 апреля в регионе развернуто 770 коек, 705 из которых обеспечены доступом к кислороду. 270 реанимационных коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Глава региона подчеркнул, что в регионе готовы развернуть ещё 263 койки, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Всё необходимое оборудование, лекарства и соедства индивидуальной защиты закуплены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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