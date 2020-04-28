2020-04-28T07:05:10+03:00
Общество

Погода на 28 апреля в Тюмени: безветренно и тепло

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня будет безветренно и тепло.В Тюмени сегодня будет безветренно и тепло.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 28 апреля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 метр в секунду.

В этот день почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. Пчеловоды осматривают пасеки: «На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда».

Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной весне в это время распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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