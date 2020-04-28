Погода на 28 апреля в Тюмени: безветренно и тепло
Сегодня, 28 апреля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 метр в секунду.
В этот день почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. Пчеловоды осматривают пасеки: «На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда».
Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной весне в это время распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.
ИСТОЧНИК KP.RU