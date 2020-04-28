Пьяный тюменец угнал машину и пытался скрыться от автоинспекторов

28 Апр 2020 2020-04-28T07:06:46+03:00

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На 317-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень наряд ГИБДД заметил отечественное авто. Водитель не отреагировал на требования автоинспекторов, которые планировали проверить документы, и попытался скрыться от экипажа. Однако стражи правопорядка заблокировали проезд транспорта и задержали ранее судимого 19-летнего молодого человека.

Позже выяснилось, что парень ехал на чужой машине. Ее владельцем оказалась тюменка, которая и не подозревала об угоне.

– В день преступления злоумышленник во время прогулки заметил припаркованный автомобиль во дворе жилого дома. Он проник в салон через незапертую дверь, и, воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания, угнал ВАЗ – 21140. Пьяный злоумышленник отметил, что хотел покататься на машине, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, злоумышленника привлекли к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU