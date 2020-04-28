2020-04-28T06:20:36+03:00
Происшествия

Ишимские прокуроры нашли 18 сайтов, где продавали поддельные медсправки

Ведомство потребовало заблокировать интернет-ресурсы
Вадим Бегун
Поделиться:
Ишимские прокуроры нашли 18 сайтов, где продавали поддельные медсправки.Ишимские прокуроры нашли 18 сайтов, где продавали поддельные медсправки.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Ишимская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила 18 сайтов с запрещенной информацией. На ресурсах продавали фальшивые медицинские справки для получения водительских прав, разрешения на приобретение оружия, трудоустройства и прочее.

– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов как раз можно попасть в тюрьму, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суд были направлены административные исковые заявления о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь доступ к ресурсам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порядка 120 предпринимателей Тюменской области зарегистрировали свой бизнес дистанционно с помощью Сбербанка
Ишимские прокуроры нашли 18 сайтов, где продавали поддельные медсправки
Пьяный тюменец угнал машину и пытался скрыться от автоинспекторов
Погода на 28 апреля в Тюмени: безветренно и тепло
Всероссийский конкурс исследовательских работ ждёт тюменских школьников
В Тюменской области патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в онлайн-формате
Тюменские организаторы детского отдыха ведут проекты в социальных сетях
Тюменские предприниматели могут получить статус участника регионального инвестпроекта
Александр Моор принял участие в совещании по борьбе с коронавирусом в УФО
В Тюмени уволилась директор департамента экологии
Аграрии Сладковского района посадят лён на площади 140 гектаров
«Я скучаю…» Тюменские педагоги грустят по опозданиям детей на уроки и их отговоркам
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар
Тюменский автопарк выплатит 270 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине