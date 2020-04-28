Ишимские прокуроры нашли 18 сайтов, где продавали поддельные медсправки

28 Апр 2020 2020-04-28T06:20:36+03:00

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Ишимская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила 18 сайтов с запрещенной информацией. На ресурсах продавали фальшивые медицинские справки для получения водительских прав, разрешения на приобретение оружия, трудоустройства и прочее.

– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов как раз можно попасть в тюрьму, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суд были направлены административные исковые заявления о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь доступ к ресурсам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU