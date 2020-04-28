Порядка 120 предпринимателей Тюменской области зарегистрировали свой бизнес дистанционно с помощью Сбербанка

28 Апр 2020 2020-04-28T07:14:57+03:00

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В первом квартале 2020 года сервисом электронной регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка воспользовалось порядка 120 предпринимателей. Сервис предоставляется совместно с дочерней компанией банка АО «Деловая среда».

– В текущей ситуации сервис становится актуальным как никогда. Всю процедуру регистрации можно пройти онлайн без посещения офиса налоговой инспекции или МФЦ. Открытие расчетного счета осуществляется дистанционно без посещения офиса банка и контакта с банковским сотрудником. В случае если клиенту потребуется помощь при регистрации или подробная консультация по ведению бизнеса, он всегда может обратиться к одному из официальных партнеров Сбербанка. На территории Тюмени и Тюменской области насчитывается более 50 таких компаний. Они уполномочены проводить регистрацию бизнеса или дистанционно открывать расчетные счета действующим предпринимателям, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» предполагает бесплатное оформление как индивидуальных предпринимателей, так и ООО с одним учредителем без оплаты госпошлины. Для получения услуги клиентам необходимо иметь при себе российский общегражданский паспорт, номер ИНН и СНИЛС, смартфон или планшет, а также являться пользователем интернет-банка или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

При этом получение услуги полностью онлайн возможно при наличии у клиента биометрического заграничного паспорта смартфона с модулем NFC. При их отсутствии клиент может пройти процедуру идентификации в офисе по обслуживанию корпоративных клиентов или у партнеров Сбербанка.

Подробнее с информацией о дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайтах Сбербанка и «Деловой среды».

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