Тюменец поджег машину соседа из-за отказа переставить ее на другое место

28 Апр 2020 2020-04-28T09:06:04+03:00

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В полицию Тюменского района обратился местный житель с сообщением, что кто-то поджег его автомобиль. За несколько часов до происшествия обратившийся к стражам порядка разругался со своим соседом.

В тот день мужчина попросил переставить машину, на что заявитель ответил, что у авто спущены колеса и выполнить просьбу он не может. Сосед воспринял отказ крайне негативно и заявил, что сожжет транспорт. Полицейские задержали подозреваемого, который вскоре признался в содеянном.

– Через несколько часов после ссоры фигурант вышел на улицу покурить, вспомнил о конфликте и решил воплотить угрозу в жизнь. Он слил из своего авто в пластиковую бутылку немного бензина, вылил на машину соседа и поджег. Увидев моментально вспыхнувшее пламя, мужчина понял, что совершил ошибку и убежал домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

К счастью, владелец авто успел быстро потушить огонь. Причиненный ущерб он оценил в 110 000 рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU