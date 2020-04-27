2020-04-27T15:44:21+03:00
Экономика

Аграрии Сладковского района посадят лён на площади 140 гектаров

Экспериментальные посадки показали перспективные результаты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: fin-az.ruФото: fin-az.ru
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Под посадки льна в 2020 году отдадут 140 гектаров сельскохозяйственных площадей Сладковского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, решение производить новую культуру приняло одно из хозяйств района после того, как учёные ГАУ Северного Зауралья разработали схемы размещения и специализации сельхозпроизводства. Научный проект нацелен на изучение климата, рыночной конъюнктуры каждого района, особенностей почвы и географического положения.

Основная цель – дать хозяйствам варианты по наиболее перспективным видам сельхозкультур для производства на разных участках почвы. Сладковскому району предложили выращивать лён. К примеру, в 2019 году экспериментальные посадки провели на площади около 17 гектаров, онидействительно показали перспективные результаты, проблем с реализацией не возникло.

В связи с этим в нынешнем году было принято решение существенно увеличить площади под выращивание льна. Новая культура будет требовать особого внимания в технологическом процессе, так как у неё свои особенности при уборке.

Всего же в Сладковском районе засеют почти 12 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, более 16 тысяч гектаров кормовых культур и почти 40 гектаров картофеля. Сладковские хозяйства закупили более 1 тысячи тонн минеральных удобрений, более 150 тонн семян элиты зерновых и зернобобовых культур, более 20 тонн кукурузы и около 7 тысяч тонн многолетних трав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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