2020-04-27T15:47:51+03:00
Общество

«Я скучаю…» Тюменские педагоги грустят по опозданиям детей на уроки и их отговоркам

Школьники подхватили флешмоб своих учителей [фото]
Вадим Бегун
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Тюменские педагоги грустят по опозданиям детей на уроки и их отговоркам. Фото - "МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени".Тюменские педагоги грустят по опозданиям детей на уроки и их отговоркам. Фото - "МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени".
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Тюменские учителя соскучились по своим ученикам. Педагоги школы № 40 запустили челлендж «Я скучаю...»

В группе школы в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники образовательного учреждения публикуют селфи с плакатами, в которых признаются, что грустят по живому общению с учениками и коллегами, по шумным переменам, опозданиям детей на уроки, их отговоркам и по проверкам бумажных тетрадей.

– Школьники подхватили идею педагогов и в ответ пишут, что скучают по обедам в столовой, настоящим контрольным и самостоятельным работам, по школе и самим учителям, – передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Фото - "МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени".

Фото - "МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что учебные заведения региона приступили к занятиям. С 6 по 10 апреля дети занимались по временному расписанию по базовым предметам, далее, после адаптационной недели, школьную программу для электронных уроков расширили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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