Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T15:06:59+03:00

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Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе со своими дочерними компаниями он разработал целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений.

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Благотворительная платформа Сбербанк Вместе и Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» в честь празднования Дня Победы запустили совместную акцию. Когда весь мир встал на борьбу с коронавирусом, ветеранам приходится сложнее всего. Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках.

Каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», удваивается Сбербанком. Все сборы пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день общая сумма взноса в Фонд составила уже более 15 млн рублей. Акция продолжает набирать обороты.

Принять участие в акции можно на сайте Сбербанк Вместе, узнать подробнее об отчетах, историях ветеранов и о тех, кому уже удалось помочь, можно на сайте Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». В мобильном приложении Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность удобно подключить регулярное пожертвование напрямую в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», чтобы вместе с Фондом оказывать ветеранам постоянную поддержку.

НПФ Сбербанка направит пожертвование в размере 5% от суммы первоначального взноса (но не более 100 руб.) по каждому договору Индивидуального пенсионного плана, который заключат клиенты фонда с 23 апреля по 30 мая на сайте Фонда или в Сбербанк Онлайн. Первоначальный взнос зачисляется на счет клиента в полном размере, НПФ Сбербанка делает пожертвование за счет собственных средств.

«Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечислит в фонд пожертвования часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в период с 20 апреля по 10 мая. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний.

В период с 20 апреля по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в Фонд 75 рублей из собственных средств. Для участия клиенту банка (юридическому лицу) необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Чем чаще клиент будет пользоваться переводами в период действия предложения, тем больше средств будет перечислено ветеранам.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает бесплатную викторину «Военная история», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина доступна через Viber в специальном чат-боте «Спасибо». Полученные бонусы можно также потратить на доброе дело, в том числе на благотворительный взнос в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». В течение пяти недель (начиная с 6 апреля) участники отвечают на вопросы о событиях военных лет. Одна неделя — один год войны: люди, события, экономика. Ежедневно будут активироваться новые вопросы, за каждый правильный ответ участник викторины зарабатывает бонусы СПАСИБО, может отслеживать свои результаты (количество ответов и заработанных бонусов) в течение всей акции и делиться ими.

Проект «Банк памяти» Помимо заботы о тех, кто с нами, мы помним о тех, кто не вернулся к своим родным и близким. Сбербанк приглашает всех присоединиться к онлайн проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Лента героев позволяет увидеть путь своего ветерана, а также истории героев своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.

Предложения компаний экосистемы Сбербанка. Маркетплейс Беру, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки товаров первой необходимости СберМаркет и сервис доставки посылок Сберлогистика будут распространять открытки и электронные письма с поздравлениями и предложением пожертвовать средства в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Медицинский сервис DocDoc подарит 1000 ветеранам Сбербанка подписку «Все врачи онлайн» и скидку в размере 75% на годовую подписку «Все врачи онлайн» клиентам Банка, включающую в себя консультации врачей. 9 и 10 мая ОККО организует праздничные онлайн концерты.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Мы чувствуем ответственность за помощь тем, кто прошел через все тяготы кровопролитной войны, кому мы обязаны своей жизнью и жизнью нашей страны. Для нас очень важно сохранить историческую память о Великой Победе, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк подготовил целый комплекс мероприятий: благотворительные акции для оказания помощи ветеранам, образовательные активности, рассказывающие о великом подвиге русского народа, наши сервисы и проекты — для всех, кто гордится, помнит и чтит своих героев.

Екатерина Круглова, исполнительный директор Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»:

- Этот год значим для каждого из нас – мы празднуем 75-летие Великой Победы: несмотря на вынужденные меры по самоизоляции, ветераны Великой Отечественной войны очень нуждаются в нашей поддержке. Мы рады, что благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы сможем оказать им больший объем медицинской помощи – для нас это важно, особенно в столь нелегкое для каждого человека время. Принимая участие в совместных благотворительных акциях Фонда и Сбербанка, вы благодарите тех, кто прошел через страшные события 40-х ради нашей с вами мирной жизни, не только словом, но и делом – давайте вместе поможем ветеранам и подарим им праздник.

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