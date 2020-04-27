2020-04-27T15:00:15+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар

Местным жителям напомнили о мерах предосторожности при использовании электроприборов
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области за минувшую неделю случился 251 пожар. Из-за подгорания пищи произошло 14 возгораний, еще пять – по причине короткого замыкания электропроводки.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 13 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

– Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – посоветовали в ведомстве.

Также пожарные рекомендуют соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар
Тюменский автопарк выплатит 270 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине
У тюменской школы нашли тело убитого мужчины
Поезд насмерть сбил подростка под Тюменью
Тюменцам рассказали, как получить по пять тысяч рублей за ребенка до трех лет
В ишимскую больницу доставили пациента с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии
Опухли руки, заплыли глаза: тюменского дачника госпитализировали в больницу
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 апреля 2020 г.: выздоровевших уже 64 человека
Мошенники оплатили с карты тоболячки покупки почти на 300 тысяч рублей
Викуловский предприниматель создаст новые рабочие места при открытии мясных магазинов
Строители приступили к возведению первого этажа школы в Тюменском районе
Тюменцев станут уведомлять о прибытии посылки эсэмэской
В Тюмени ищут компанию, которая разработает проект очередной развязки
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 апреля 2020 года увеличилось на 13 человек
«Нас раньше видела семья»: тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков
«Должны иметь достойные условия»: 400 врачей заселены в тюменские отели
В тюменской больнице водников разместят зараженных коронавирусом
В центре Тюмени горела квартира
Лицо молодой тюменки заросло волосами из-за огромной опухоли
Тюменцы жалуются на задержки зарплат в период самоизоляции
Тюменцам запретили посещать городские кладбища
Поругавшийся с сожительницей тюменец сжег ее вещи и бытовую технику