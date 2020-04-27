В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар
В Тюменской области за минувшую неделю случился 251 пожар. Из-за подгорания пищи произошло 14 возгораний, еще пять – по причине короткого замыкания электропроводки.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 13 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.
– Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – посоветовали в ведомстве.
Также пожарные рекомендуют соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU