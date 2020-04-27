27 Апр 2020 2020-04-27T15:00:15+03:00

В Тюменской области за минувшую неделю произошел 251 пожар. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Местным жителям напомнили о мерах предосторожности при использовании электроприборов

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В Тюменской области за минувшую неделю случился 251 пожар. Из-за подгорания пищи произошло 14 возгораний, еще пять – по причине короткого замыкания электропроводки.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 13 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

– Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – посоветовали в ведомстве.

Также пожарные рекомендуют соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU