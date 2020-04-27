Тюменский автопарк выплатит 270 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине
В Тюмени ТПАТП № 1 выплатит крупную сумму пострадавшей в результате ДТП с автобусом. Инцидент произошел 13 января 2019 года.
В этот день в половине одиннадцатого вечера женщина-водитель автобуса МАЗ маршрута № 2 при повороте налево с улицы Луначарского на Коммунистическую не пропустила «Тойоту-Короллу», которая двигалась по главной дороге.
– После столкновения с МАЗ иномарку отбросило на другой автобус, стоявший в кармане остановочного комплекса «Строительный институт ТИУ». В результате аварии тяжкий вред здоровью получила 22-летняя пассажирка машины, – напомнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что позже водителя осудили к одному году ограничения свободы.
В ноябре 2019 года потерпевшая обратилась в ведомство с просьбой помочь взыскать моральный вред. Прокуратура Ленинского округа в интересах пострадавшей обратилась в суд с иском к АО «ТПАТП № 1». Суд удовлетворил иск, предприятие выплатит в пользу потерпевшей 270 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU