Тюменский автопарк выплатит 270 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине

27 Апр 2020 2020-04-27T14:39:21+03:00

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В Тюмени ТПАТП № 1 выплатит крупную сумму пострадавшей в результате ДТП с автобусом. Инцидент произошел 13 января 2019 года.

В этот день в половине одиннадцатого вечера женщина-водитель автобуса МАЗ маршрута № 2 при повороте налево с улицы Луначарского на Коммунистическую не пропустила «Тойоту-Короллу», которая двигалась по главной дороге.

– После столкновения с МАЗ иномарку отбросило на другой автобус, стоявший в кармане остановочного комплекса «Строительный институт ТИУ». В результате аварии тяжкий вред здоровью получила 22-летняя пассажирка машины, – напомнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что позже водителя осудили к одному году ограничения свободы.

В ноябре 2019 года потерпевшая обратилась в ведомство с просьбой помочь взыскать моральный вред. Прокуратура Ленинского округа в интересах пострадавшей обратилась в суд с иском к АО «ТПАТП № 1». Суд удовлетворил иск, предприятие выплатит в пользу потерпевшей 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU