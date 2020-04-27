2020-04-27T14:12:42+03:00
Происшествия

У тюменской школы нашли тело убитого мужчины

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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У тюменской школы нашли тело убитого мужчины. Фото - 2Гис.У тюменской школы нашли тело убитого мужчины. Фото - 2Гис.
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На улице Пархоменко в Тюмени, в районе школы № 49, зарезали мужчину. О трагическом инциденте рассказал друг погибшего в социальных сетях.

– По факту обнаружения тела 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»), – подтвердили слова пользователя в пресс-службе Следственного управления по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент проводится расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего молодого человека, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюменской области. Подозреваемый нашёл предметы, пригодные для изготовления самодельной взрывчатки, и огнестрельное оружие, чтобы устроить стрельбу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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