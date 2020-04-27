2020-04-27T13:46:43+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как получить по пять тысяч рублей за ребенка до трех лет

Вадим Бегун
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9 апреля 2020 года правительство РФ выпустило постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал.

Для поддержки семей с детьми предусмотрена новая дополнительная выплата – по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Оформить ее можно на портале госуслуг, не выходя из дома. Прием заявлений уже начался.

Выплаты будут производится за три месяца – апрель, май и июнь. А само заявление необходимо подать до 1 октября 2020 года. На поддержку могут рассчитывать семьи с детьми до 3 лет, причем по 5000 рублей на каждого ребенка.

– Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, – это то, что выплаты будут назначены независимо от того, израсходован материнский капитал или им еще не распорядились. Это достаточно частый вопрос от родителей, так как многие семьи сразу после оформления права на маткапитал используют его для погашения ипотечного кредита, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Важно! Эта выплата назначается дополнительно к другим видам материальной поддержки семей с детьми. Выплаченная сумма не облагается налогом на доходы. Перечисленные средства не учитываются в составе доходов семьи для других видов социальной поддержки. Например, ее не учтут при расчете среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на первого или второго ребенка, а также пособия на детей от 3 до 7 лет.

Заявление подает владелец сертификата или его представитель. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих день, а выплата производится в течении 3 дней.

– Мы заполнили заявление на сайте пенсионного фонда 12.04, а 24.04 пришли 5000 рублей на указанные реквизиты! Наша семья имеет право на выплату 5000 на одного ребёнка, не достигшего 3 лет, в течение 3 месяцев (апрель – июнь), - поделилась Алена Шнайдмюллер, многодетная мама, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Заполнить заявление можно не выходя из дома на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР.

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