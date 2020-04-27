В ишимскую больницу доставили пациента с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии

27 Апр 2020 2020-04-27T13:48:50+03:00

Всего лечение проходят шесть человек

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В инфекционное отделение областной больницы № 4 Ишима поступили двое мужчин. Сейчас там проходят лечение шесть человек.

– Один из госпитализированных из Аромашевского района, его состояние крайне тяжелое. Другой – из Сорокинского района, он чувствует себя нормально. По-прежнему продолжают лечиться два жителя Абатского района и одна жительница Ишима. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Жанна Стрижак.

Также она отметила, что один контактный пациент – житель Ишима – отправлен домой. У него очередная проба показала отрицательный результат. Контрольного анализа ожидает еще одна местная жительница, которая находится под наблюдением врачей стационара.

В настоящее время в инфекционном отделении находятся шесть человек. У пятерых из них подтверждена коронавирусная инфекция. За прошедшие выходные лаборантами клинико-диагностической лаборатории было проведено 378 проб.

ИСТОЧНИК KP.RU