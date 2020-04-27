Опухли руки, заплыли глаза: тюменского дачника госпитализировали в больницу

27 Апр 2020 2020-04-27T12:54:32+03:00

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В Тюмени накануне, 26 апреля, медики спасли 52-летнего мужчину с отеком Квинке. У него внезапно опухли руки и лицо, а тело покрылось сыпью.

– Вроде дышит. Он у меня не любит жаловаться на ухудшение здоровья, будет молчать, даже если сильно плохо. Я беспокоюсь, что у него глаза заплыли, – сообщила жена пациента диспетчеру скорой.

По ее словам, днем ранее муж был на даче, а утром случилась беда. Позже выяснилось, что у пациента на даче появились сыпь и зуд, однако он просто не обратил на это внимание.

– Проведя осмотр, медики ввели пациенту гормоны и антигистаминный препарат, после чего его состояние улучшилось. В больницу мужчина категорически отказался ехать, – сообщила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Медики рекомендуют при появлении сыпи и зуда не заниматься самолечением, а сразу обратиться за помощью в поликлинику. До прибытия специалистов надо принять антиаллергические препараты – любые, которые есть в аптечке.

ИСТОЧНИК KP.RU