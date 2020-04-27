2020-04-27T12:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 апреля 2020 г.: выздоровевших уже 64 человека

При этом число заболевших детей достигло 15
Есен Абилькенов
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Число заболевших детей в Тюменской области достигло 15Число заболевших детей в Тюменской области достигло 15Фото: pixabay.com
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Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе. Она сообщила, что за прошедшие сутки число заболевших выросло на 13 человек.

– Таким образом, общее число заболевших достигло 399. Неплохая цифра по выздоровлению – 64 человека выписаны из больниц, – отметила замгубернатора. Также она напомнила, что число умерших не изменилось – их трое, все они относились к группе риска, являясь людьми преклонного возраста и имея хронические заболевания.

В числе заболевших 15 несовершеннолетних. Они как правило заражаются в семьях от инфицированных взрослых, заметила Ольга Кузнечевских. По ее словам, на аппаратах ИВЛ находятся шесть человек. Более 2,5 тысячи жителей региона отрабатываются как контактные лица. Еще около трех с половиной тысяч граждан находятся на карантине под наблюдением врачей.

В то же время относительно небольшое число заболевших за последние 3-4 дня еще не говорит о том, что заболеваемость пошла на спад, подчеркнула представитель областного правительства.

– Прошу обратить на это внимание и не расслабляться. Впереди майские праздники, хорошая погода. Но надо еще немного потерпеть, хотя бы две недели, чтобы мы реально стабилизировали ситуацию. Необходимо еще какое-то время соблюдать все меры, чтобы мы смогли постепенно приступить к снятию ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности. Надеюсь на ваше понимание и участие, чтобы регион справился с этой ситуацией, – сказала Ольга Кузнечевских.

Ситуация с коронавирусом в Тюменской области на 27.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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