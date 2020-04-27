27 Апр 2020 2020-04-27T12:21:35+03:00

Мошенники оплатили с карты тоболячки покупки почти на 300 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Доверчивая женщина сразу не сообразила, что ее водят за нос

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже с банковского счета 289 тысяч рублей обратилась местная жительница. Женщина заявила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Неизвестный заверил потерпевшую, что с ее карты мошенники списали деньги за покупку в интернет-магазине. Чтобы их вернуть, тоболячке надо было назвать звонившему номер карты, что она и сделала. После этого потерпевшей перезвонили якобы с номера телефона горячей линии банка и также выведали код, который пришел в смс-сообщении.

– Не убедившись в достоверности информации, доверчивая заявительница сама же подтвердила три операции на покупку мошенниками товара. Только позже женщина увидела, что с ее счета списаны все накопленные денежные средства, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемого и настоятельно рекомендуют гражданам быть предусмотрительными и ни в коем случае не выполнять какие-либо операции с банковскими счетами по просьбе неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU