2020-04-27T12:20:11+03:00
Экономика

Викуловский предприниматель создаст новые рабочие места при открытии мясных магазинов

Сергей Газатов расширяет географию поставок мясных полуфабрикатов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Викуловский предприниматель создаст новые рабочие места при открытии мясных магазинов. Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиВикуловский предприниматель создаст новые рабочие места при открытии мясных магазинов. Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Предприниматель из Викуловского района Сергей Газатов расширяет географию поставок мясных полуфабрикатов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, бизнесмен – единственный, кто занимается производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в районе.

Четыре года назад Сергей решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы продавать свежую мясную продукцию. Бизнесмен арендовал помещение для магазина у администрации Викуловского муниципального района и отремонтировал это помещение. После этого он решил закупать мясные туши у населения и из личного подсобного хозяйства, разделывал их и продавал в магазине. Вскоре расширенный ассортимент стал включать в себя фарш, пельмени, котлеты, хинкали и чебуреки, а ещё через год – колбасные изделия и копчёности.

В 2018 году Сергей Газатов начал строить цех по переработке мясной продукции, для строительства был арендован земельный участок у администрации Викуловского муниципального района. В конце года он ввёл цех в эксплуатацию и оформил право собственности. В 2019 году проект был профинансирован МКК «Фондом микрофинансирования Тюменской области» для приобретения оборудования.

Как сообщили в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», предприниматель участвовал в Никольской ярмарке, где продукция пользовалось большим спросом у жителей Ишима. Чтобы продавать свою продукцию, он открыл в Викулово две торговые точки «Мясная лавка», а совсем скоро планирует открыть два магазина – в Тобольске и Ишиме. После того, как торговые точки откроются, будут созданы дополнительные рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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