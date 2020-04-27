2020-04-27T12:04:31+03:00
Общество

Строители приступили к возведению первого этажа школы в Тюменском районе

Там будет учиться начальная школа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Строители приступили к возведению первого этажа школы в Тюменском районеСтроители приступили к возведению первого этажа школы в Тюменском районе
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Строительство школы на 360 учебных мест продолжается в микрорайоне «Молодёжный» деревни Ушакова Тюменского района. Как сообщили в ГУС Тюменской области, сейчас строители возводят первый этаж блока начальной школы и второго этажа блока среднего звена, где будут учиться школьники с 5 по 9 классы. Параллельно обустраиваются перекрытия технического этажа центрального блока. Объект планируется сдать уже в апреле 2021 года.

Новая школа в деревне Ушакова станет аналогичной строящимся школам в Казарово и в селе Уват. В здании общей площадью 8 тысяч квадратных метров появятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, необходимые кабинеты для учебных занятий, для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в здания оборудуют пандусом для маломобильных граждан.

Отметим, что сейчас в Тюменской области строятся 10 школ, четыре из которых находятся в Тюмени. Это: микрорайон «Европейский» в 4-м Заречном, Казарово, в районе ЖК «Звёздный городок» и в районе улиц ЗелинскогоМенделеева. Ещё две школы появятся в Тобольском районе, две – в Уватском, по одной – в Тюменском и Вагайском районах. Семь из десяти школ строят в рамках программы замены деревянных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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