Тюменцев станут уведомлять о прибытии посылки эсэмэской

27 Апр 2020 2020-04-27T12:12:40+03:00

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Тюменцам отправят электронные извещения о поступлении посылок. Пользователи, оформившие электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений.

По информации «Почты России», после обработки отправления в почтовом отделении извещение будет автоматически приходить клиенту на электронную почту или в виде СМС. Пользователям мобильного приложения также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти на почту.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении ПР в разделе «Мой профиль», в «Личном кабинете» на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте «Почты России» через подтвержденный профиль «Госуслуг» или в любом почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU