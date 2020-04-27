2020-04-27T12:12:40+03:00
Общество

Тюменцев станут уведомлять о прибытии посылки эсэмэской

Горожане будут получать извещения моментально
Вадим Бегун
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Тюменцев станут уведомлять о прибытии посылки смской. Фото - pixabay.com.Тюменцев станут уведомлять о прибытии посылки смской. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам отправят электронные извещения о поступлении посылок. Пользователи, оформившие электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений.

По информации «Почты России», после обработки отправления в почтовом отделении извещение будет автоматически приходить клиенту на электронную почту или в виде СМС. Пользователям мобильного приложения также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти на почту.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении ПР в разделе «Мой профиль», в «Личном кабинете» на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте «Почты России» через подтвержденный профиль «Госуслуг» или в любом почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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