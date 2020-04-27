2020-04-27T12:08:19+03:00
Недвижимость

В Тюмени ищут компанию, которая разработает проект очередной развязки

Средства выделят из городского бюджета
Вадим Бегун
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В Тюмени ищут компанию, которая разработает проект очередной развязки.В Тюмени ищут компанию, которая разработает проект очередной развязки.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ищут разработчиков проекта транспортной развязки. Средства на эти цели выделят из бюджета областного центра.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что компании, выигравшей лот, надо будет подготовить проектную документацию по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу «МоскваВладивосток» в створе ул. Аккумуляторная». Начальная цена контракта составляет почти 52 миллиона рублей.

Так, на разработку проекта путепровода направят 38,6 миллиона рублей, на инженерные изыскания – 12,2 миллиона. Развязка появится в районе аэропорта Плеханово и соединит районы Маяк и Дом Обороны.

Проектную документацию дорожного объекта следует подготовить до декабря этого года. Заказчиком работ выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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