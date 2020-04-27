27 Апр 2020 2020-04-27T12:06:07+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 апреля 2020 года увеличилось на 13 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 13 и составило 399 человек.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что соглашение о взаимопомощи подписали губернаторы Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU