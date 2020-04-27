2020-04-27T10:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

«Должны иметь достойные условия»: 400 врачей заселены в тюменские отели

Александр Моор рассказал об условиях проживания медиков
Вадим Бегун
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Четыреста врачей заселены в тюменские отели. Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.Четыреста врачей заселены в тюменские отели. Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.
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Четыреста сотрудников моноинфекционных госпиталей Тюмени разместились в пяти крупных отелях города. Есть договоренности и с гостиницами в муниципалитетах.

«Люди, ежедневно контактирующие с больными COVID-19, должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких. Чтобы пересечение было минимальным, этажи заселяют в соответствии с посменным графиком работы, до больницы и обратно все передвигаются на спецтранспорте», – написал на страничках в своих социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.

Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.

По его словам, никаких сторонних постояльцев на время размещения медиков принимать не будут. Также глава региона отметил, что есть договоренности о предоставлении гостиниц сотрудникам моногоспиталей не только в Тюмени, но и в муниципалитетах, если ситуация с распространением COVID-19 потребует этого.

Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.

Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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