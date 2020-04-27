В тюменской больнице водников разместят зараженных коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T10:45:46+03:00

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В федеральном учреждении здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» разместят зараженных коронавирусом тюменцев. Больницу водников включили в список перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с COVID-19.

Как стало известно, распоряжение с предварительным перечнем медицинских организаций, которые задействуют для оказания помощи пациентам с новой инфекцией или подозрением на него, подписано 24 апреля премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

– В больнице ФГБУЗ должно быть организовано до 50 койко-мест к 14 мая. Медицинские учреждения перепрофилируют в 28 регионах России, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская больница водников оказалась в центре скандала. «Засветилась» поликлиника медучреждения, в которой недовольным пациентам посоветовали «закрыть рот» и не приходить к врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU