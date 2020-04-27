В центре Тюмени горела квартира

27 Апр 2020 2020-04-27T09:37:12+03:00

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На улице Максима Горького в Тюмени сегодня, 27 апреля, утром горела квартира в одном из домов. Пожарным удалось спасти одного человека.

– Вызов поступил в 4.56, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия спустя восемь минут. Дежурство продлилось до 6.42. Обращений за медицинской помощью не поступало, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Сами спасатели в свою очередь рассказали, что пожар начался в квартире на первом этаже. Из опасной зоны эвакуировали двух человек, одного спасли. В настоящий момент причина возгорания устанавливается, на месте работают дознаватели, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре горел склад макулатуры завода «ГофропакТюмень». В крупном пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU