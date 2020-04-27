2020-04-27T09:40:15+03:00
Здоровье

Лицо молодой тюменки заросло волосами из-за огромной опухоли

Новообразование сдавливало внутренние органы
Вадим Бегун
Поделиться:
Лицо молодой тюменки стало зарастать волосами из-за огромной опухоли. Фото - Елена Куликова.Лицо молодой тюменки стало зарастать волосами из-за огромной опухоли. Фото - Елена Куликова.
Изменить размер текста:

В Тюмени онкологи клиники «Нефтяник» удалили пациентке гигантскую опухоль. 25-летняя горожанка жаловалась на высокую температуру тела, расстройство менструального цикла и избыточный рост волос на лице и теле.

Врачи, проведя необходимое обследование, выяснили, что у тюменки имеется гигантская опухоль надпочечника. Она сдавливала внутренние органы и крупные кровеносные сосуды, нарушая тем самым кровообращение.

– Мы имели дело с активно вырабатывающим гормоны новообразованием диаметром в двадцать сантиметров. Картина заболевания у женщин характеризуется расстройством менструального цикла, оволосением лица и тела, маскулинизацией фигуры, огрубением голоса, иногда облысением головы по мужскому типу, – рассказал заведующий онкоурологическим отделением клиники Алексей Пономарев.

В процессе операции открытым доступом данных о прорастании опухоли в соседние органы и метастазы в брюшной полости выявлено не было. После гистологического исследования специалисты определят дальнейшую тактику лечения пациентки. На сегодняшний день ее состояние стабильное, хирургам-онкологам удалось предотвратить серьезные последствия патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нас раньше видела семья»: тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков
«Должны иметь достойные условия»: 400 врачей заселены в тюменские отели
В тюменской больнице водников разместят зараженных коронавирусом
В центре Тюмени горела квартира
Лицо молодой тюменки заросло волосами из-за огромной опухоли
Тюменцы жалуются на задержки зарплат в период самоизоляции
Тюменцам запретили посещать городские кладбища
Поругавшийся с сожительницей тюменец сжег ее вещи и бытовую технику
Тоболячке грозит пять лет тюрьмы за из-за находки в автобусе
На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Тюменец ударил ножом в голову собутыльника из-за спиртного
Погода на 27 апреля в Тюмени: тепло и без осадков
Губернаторы Уральского федерального округа подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом
Два банкомата подожгли в Тюмени 26 апреля
Тюменские студенты и их потенциальные работодатели знакомятся онлайн
Тюменские парламентарии обсудили, как повысить престиж сельского врача
В Тюменской области подарки получат более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
Лесные голуби, вернувшиеся на Андреевское озеро, строят новое гнездо
В 2021 году в Винзилях появится крытый ледовый каток
Тюменцы обсуждают онлайн, как помочь местному бизнесу
Капуста, картошка, морковка, горох: тюменские дачники к посеву готовы
Рыбоводы Тюменской области за три месяца вырастили более 1 тысячи тонн рыбы
Тюменская область вошла в пятерку рейтинга по рождаемости
Как весело и с пользой провести время в самоизоляции, рассказали тюменцы
Советы клининга: тюменцам рассказали, как помыть окна безопасно
Школьники Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 Мая
В Конституции закрепят право россиян жить без войны
Тюменских школьников приглашают на онлайн-чемпионат по робототехнике