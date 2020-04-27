Лицо молодой тюменки заросло волосами из-за огромной опухоли

27 Апр 2020 2020-04-27T09:40:15+03:00

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В Тюмени онкологи клиники «Нефтяник» удалили пациентке гигантскую опухоль. 25-летняя горожанка жаловалась на высокую температуру тела, расстройство менструального цикла и избыточный рост волос на лице и теле.

Врачи, проведя необходимое обследование, выяснили, что у тюменки имеется гигантская опухоль надпочечника. Она сдавливала внутренние органы и крупные кровеносные сосуды, нарушая тем самым кровообращение.

– Мы имели дело с активно вырабатывающим гормоны новообразованием диаметром в двадцать сантиметров. Картина заболевания у женщин характеризуется расстройством менструального цикла, оволосением лица и тела, маскулинизацией фигуры, огрубением голоса, иногда облысением головы по мужскому типу, – рассказал заведующий онкоурологическим отделением клиники Алексей Пономарев.

В процессе операции открытым доступом данных о прорастании опухоли в соседние органы и метастазы в брюшной полости выявлено не было. После гистологического исследования специалисты определят дальнейшую тактику лечения пациентки. На сегодняшний день ее состояние стабильное, хирургам-онкологам удалось предотвратить серьезные последствия патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU