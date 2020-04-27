27 Апр 2020 2020-04-27T09:42:53+03:00

Горожане могут позвонить и рассказать о нарушении на горячую линию

Изменить размер текста: A A

Уже 16 жалоб на задержку зарплаты поступили в прокуратуру Тюменской области в период самоизоляции. Горячая линия для тех, чьи трудовые права были нарушены, действует порядка двух недель.

В основном жители региона жалуются на задержку зарплаты работодателями, которые осуществляют строительную, торговую и охранную деятельности в Тюмени, Тобольске и Увате.

– Поручили территориальным прокурорам провести проверки. При подтверждении заявленных фактов будут приняты меры по устранению нарушений. Виновных лиц привлекут к установленной законом ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время горячая линия для приема сообщений о нарушениях трудовых прав всё так же продолжает работать. Звонки принимаются по телефонам: в понедельник по номеру 8 (3452) 27-04-53, во вторник – 8 (3452) 27-04-51, в среду – 8 (3452) 27-04-53 и в четверг – 8 (3452) 27-04-60.

Напомним, что сообщения о нарушении трудовых прав можно также направить через интернет-приемную прокуратуры на сайте proctmo.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/775627" frameborder="0"></iframe> Тюменцы жалуются на задержки зарплат в период самоизоляции.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU