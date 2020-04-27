Тюменцам запретили посещать городские кладбища
Тюменцев просят воздержаться от посещения кладбищ. Глава города Руслан Кухарук призвал остаться дома.
– Мы просим с пониманием отнестись к этим мерам. Традиционно в преддверии праздника Пасхи и Родительского дня горожане массово посещают кладбища, убирают территорию, где похоронены их родные и близкие. Мы просим отложить все эти мероприятия, – сообщил в прямом эфире оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса мэр города Тюмени Руслан Кухарук.
Градоначальник добавил, что это вынужденная мера, поскольку скопление большого количества людей неминуемо приведет к распространению коронавирусной инфекции.
Он еще раз отметил, что въезд на территорию кладбищ запрещен, близлежащие к ним парковки закрыты, а график движения общественного транспорта, которым можно было добраться до кладбищ, скорректирован, некоторые рейсы и вовсе отменены.
В Тюмени запрещено посещать кладбища и прилегающие к ним территории..
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»