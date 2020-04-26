Губернаторы Уральского федерального округа подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом
Соглашение о взаимопомощи подписали губернаторы Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.
Полномочный представитель президента России Николай Цуканов отметил, что комплекс мер по организации эффективного межрегионального взаимодействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции разработан по поручению главы государства. Он обратил внимание на необходимость разработки «схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации» во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах.
Соглашение о взаимопомощи касается организации оказания медицинской помощи. Регионы договорились обмениваться информацией, организовывать телемедицинские консультации и мероприятия, связанные с отправкой и приемом пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в медицинские организации, а также помогать друг другу с обеспечением медоборудованием, средствами индивидуальной защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU