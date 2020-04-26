2020-04-26T21:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернаторы Уральского федерального округа подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом

Комплекс мер регионов УрФО разработан по поручению президента России
Ирина Ромашкина
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Соглашение о взаимопомощи регионов УрФО касается организации оказания медицинской помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.comСоглашение о взаимопомощи регионов УрФО касается организации оказания медицинской помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com
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Соглашение о взаимопомощи подписали губернаторы Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Полномочный представитель президента России Николай Цуканов отметил, что комплекс мер по организации эффективного межрегионального взаимодействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции разработан по поручению главы государства. Он обратил внимание на необходимость разработки «схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации» во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Соглашение о взаимопомощи касается организации оказания медицинской помощи. Регионы договорились обмениваться информацией, организовывать телемедицинские консультации и мероприятия, связанные с отправкой и приемом пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в медицинские организации, а также помогать друг другу с обеспечением медоборудованием, средствами индивидуальной защиты.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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